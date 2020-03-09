Fener’de kritik hafta

Sarı-lacivertliler teknik direktör konusundaki yol haritasını bu hafta içinde şekillendirecek. Liste başında ise Zlatko Dalic var.

Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan F.Bahçe'de teknik direktör arayışları ile ilgili bu hafta bir çözüme ulaşılması bekleniyor. Denizlispor maçına antrenör Zeki Murat Göle ve Emre Belözoğlu yönetiminde çıkan sarı-lacivertlilerin elini çabuk tutup teknik adam belirsizliğine son vereceği ve bir an evvel gelecek sezonun planlarını yapacağı kaydedilirken Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'le olan temaslarını sıklaştırdığı konuşuluyor. 53 yaşındaki teknik adam ile bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacağı anlaşmada pürüz çıkması halinde ise Abdullah Avcı ile ilgili nabız yoklanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere F.Bahçe yönetimi geçtiğimiz hafta içerisinde Abdullah Avcı ile görüşmelerinin olmadığını belirtmişti.

AVCI İLK ÜÇ İÇİNDE

Ancak bu açıklamaya karşın tecrübeli hocanın teknik direktör listesinin ilk üç sırasında olduğu iddia ediliyor. Yönetimin ayrıca sezon sonuna kadar Zeki Murat Göle ve Emre Belözoğlu ikilisi ile devam edip Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile de anlaşmasının da gündemde olduğu gelen haberler arasında. F.Bahçe net kararını bu hafta verecek.



DAHA ÖNCE DE İSMİ ANILMIŞTI

F.Bahçe'nin listesinin ilk sırasında yer alan Hırvat teknik adam Dalic geçen sezon da sarı-lacivertlilerle anılmıştı. Hollandalı çalıştırıcı Cocu'nun ardından da düşünülen Dalic, 2017'den bu yana Hırvatistan'ın başında yer alıyor. O dönem Dalic ile ilgili sportif direktör Comolli temaslarda bulunmuş ancak anlaşma gerçekleşmemişti.