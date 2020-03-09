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Golcüler sustu, kaldı

Golcüler sustu, kaldı
Giriş Tarihi: 9.3.2020
Göztepe, son üç maçtan sadece 1 puan çıkarırken golcü kimliğini de bıraktı. Sarı-kırmızılılar, son üç maçta sadece sahadan beraberlikle ayrıldığı G.Antep FK maçında fileleri bir kez havalandırırken Kayserispor ve Başakşehir maçlarını boş geçti. Sarıkırmızılılar, son 3 haftada sadece 1 gol atmayı başarırken kalesinde 5 gol gördü. Golcü Jerome 3 golde kalırken, genellikle yedek oturan yeni transfer Wilczek ile Tripic de henüz skora katkıyı yapamadı.
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