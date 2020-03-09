  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Göztepe 2 fire verdi

2 fire verdi

Göztepe 2 fire verdi
Giriş Tarihi: 9.3.2020

, yenilgisiyle önemli bir 3 puandan olurken zorlu maçta iki fire verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk'ün geçen hafta Kayserispor maçında sakatlanmasının ardından, Başakşehir maçında bu kez Serdar Gürler sakatlanarak oyuna devam edemedi. İki haftada sakatlıklara iki kurban veren İzmir ekibinde maça 3 sarı kartıyla başlayan Soner de gördüğü kartla deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Kanat oyuncusu Serdar'ın sağlık durumu çekilecek MR sonuçlarına göre belli olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe 2 fire verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN