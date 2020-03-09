Göztepe 2 fire verdi

Göztepe, Başakşehir yenilgisiyle önemli bir 3 puandan olurken zorlu maçta iki fire verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk'ün geçen hafta Kayserispor maçında sakatlanmasının ardından, Başakşehir maçında bu kez Serdar Gürler sakatlanarak oyuna devam edemedi. İki haftada sakatlıklara iki kurban veren İzmir ekibinde maça 3 sarı kartıyla başlayan Soner de gördüğü kartla deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Kanat oyuncusu Serdar'ın sağlık durumu çekilecek MR sonuçlarına göre belli olacak.