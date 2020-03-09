İzmirspor bu kez galip geldi

Son 5 maçtan 1 beraberlik çıkaran İzmir ekibi evinde Gebzespor’u dize getirdi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden İzmirspor, evinde oynadığı maçta Gebzespor'u 3-2 yenerek nefes aldı. Son 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak şaşırtan İzmir ekibi, rakibini yenerek yeniden 3 puanla tanıştı. Bu grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çiğli Belediyespor, Beşyüzevlerspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi liderlikten olurken, İlimtepe Kullar'ı 2-1 yenen Yalovaspor ise zirveye kuruldu. Kümede kalma mücadelesi veren Torbalı ile Buca arasında Torbalı'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

BERGAMA BELEDİYE TAM GAZ

8. Grup'ta lider Bergama rüzgarı esmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi sahasında Bigadiç Belediyespor'u 2-0 yenerek yoluna tam gaz devam etti. Aliağa Futbol Kulübü dışarıda Gönen Belediyespor ile Bornova Yeşilova da evinde Ayvalıkgücü ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Söke ise evinde Bölmespor'u 2-1'lik skorla geçti. Haftanın maçında Yunus Emre Belediyespor, Salihli deplasmanında güçlü rakibi Salihli Belediyespor'u 2-0 yenerek takibini sürdürdü.