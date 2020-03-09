Kaf-Kaf rekora koşuyor

Ligde ve Avrupa’da şampiyonluğa koşan Pınar Karşıyaka bu sezon bu iki kulvarda 37 maçta sadece 4 yenilgi alırken yenilmezlik serisini de ligde 7, Avrupa’da 9 maça çıkardı.

Basketbolda bu sezon Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca ile ulaşılması zor başarıya, kırılması zor rekorlara imza attı. FIBA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan, ING Basketbol Ligi'nde de zirve yarışının içinde olan Kaf-Kaf, 9 Ekim 2019'da başlayan sezonda ligde 22, Avrupa'da ise 15 maça çıktı. Ligde sadece 3, Avrupa'da ise bir maçını kaybeden yeşilkırmızılılar 37 maçlık süreçte sadece 4 yenilgi alırken müthiş bir zafere de imza attı. ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ni de 85-54 yenen Pınar Karşıyaka, ligde 7 yıl sonra üst üste 7 galibiyetlik seri yakaladı. Son olarak 2012- 13 sezonunda yine Antrenör Ufuk Sarıca'yla art arda çıktığı 7 maçı kazanan Kaf-Kaf, bu sezon müthiş seriyle Play-Off'u şimdiden büyük oranda garantiledi.

SARICA İLE GELEN ZAFER

Sarıca'nın görevde olmadığı son 3 sezonda Play-Off'a dahi kalamayan KSK, 22 maçta 19 galibiyete ulaşarak normal sezonun bitimine 8 hafta kala finaller biletini çok büyük oranda cebine koydu. Yeşil-kırmızılı ekip, 22 haftadaki 19 galibiyetle şampiyonluğa ulaştığı 2014- 15'te normal sezonda aldığı 19 galibiyeti şimdiden yakaladı. Ligde bu sezona ilk yarıda 6'da 6'yla lider başladıktan sonra ilk mağlubiyetini Bahçeşehir deplasmanında alan İzmir temsilcisi, rakibini ardından Avrupa ve ligde oynanan 3 maçta çok farklı yendi. Karşıyaka, Bahçeşehir'i FIBA Europe Cup'ta deplasmanda 32, evinde 31 sayı farkla mağlup etti. Ligdeki rövanş randevusu da 31 sayı farkla bitti.



AVRUPA'DA YARI FİNALE DOĞRU

Karşıyaka, çarşamba günü Europe Cup'ta evinde Kiev Basket'i yarı finale çıkmak için ağırlayacak. Ligdeki başarılı çizgisini Avrupa'da da sürdürüp kupada üst üste 11 galibiyetlik seri yakalayan Kaf-Kaf, rakibini deplasmanda 18 sayı farkla yenip büyük avantaj elde etmişti. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji galibiyeti sonrası sıranın Avrupa'da yarı finale çıkmaya geldiğini söyledi. Sarıca, "Taraftarımızın da desteğiyle bu hedefimize de ulaşmak istiyoruz" dedi.