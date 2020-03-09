Kara Kartal’da hedef yeni seri

Beşiktaş, ilk yarıda G.Saray maçıyla başlayan galibiyet serisini yine yakalamak istiyor.

Son iki maçını kazanarak moral bulan Beşiktaş, ilk yarıdaki serisini yeniden yakalamak için kolları sıvadı. Süper Lig'in ilk yarısında A.Gücü maçı sonrası 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Kartal, bu yarıda da aynı seri ile zirveye yanaşma planları yapıyor. Siyah-beyazlılar G.Saray maçıyla başlayan müthiş çıkışında sırasıyla Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa engellerini geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.

KADROYU DEĞİŞTİRMEYECEK

Bu hafta Galatasaray ile kritik bir 90 dakika oynayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu mücadeleye Ankaragücü maçındakine benzer bir oyun kurgusuyla çıkması bekleniyor. Kara Kartal ilk yarıda sahasında oynadığı mücadelede rakibini Umut'un golüyle 1-0 yenmeyi başarmıştı.