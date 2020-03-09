Karşıyaka kayıplarda

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play-Off savaşı veren ve oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden KSK, evinde ağırladığı Ağrı 1970 ile de berabere kaldı. İzmir ekibi istediğini bir türlü alamadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Karşıyaka, evinde oynadığı maçta Ağrı 1970 ile 0-0 berabere kaldı. Son iki maçta Erokspor ile berabere kalan, deplasmanda Kocaelispor'a yenilen KSK, çok önemli 2 puan daha kaybetti. Maçın 15. dakikasında sol çaprazdan Celal'in şutunda kaleci Erdoğan topu kornere çeldi. 29'da Yasin'in soldan ortasında kaleci Erdoğan, Yakup'tan önce topa sahip oldu. 41'de Mustafa Aşan'ın soldan ortasında Barış'ın arka direkte cılız vuruşunda top kalecide kaldı. 43'te ani gelişen Ağrı atağında Emrah kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda Erdoğan ayaklarıyla topu çelip mutlak gole engel oldu. 47'de Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında Hakan Kuş ön direkte ayak koydu.

METİN İZİN VERMEDİ

Furkan topu ayaklarıyla kornere çeldi. 54'te Cemal soldan ceza sahasına girdi. Şutunda Metin topu çizgiden çıkardı. 61. dakikada Doğukan'ın uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı. 81. dakikada Harun'un ceza yayı üzerinden şutunda top auta çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



TOLUNGÜÇ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, geçen hafta Kocaelispor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaptı. Hasta olan ve maç öncesi serum tedavisi yapılan Doğukan İnci yedek soyundu. Doğukan İnci'nin yerine Tolungüç ilk 11'de Barış Namık'a şans verdi. Geçen hafta Kocaeli'ye 2 bin kişi ile giden taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Kritik karşılaşmada Atatürk Stadı'na gelen taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına büyük coşkuyla destekledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ