Mustafa Yumlu’dan Denizlispor’a 5 puan

Denizlispor'un sezon başında Akhisarspor'dan renklerine bağladığı Mustafa Yumlu takımının sigortası oldu. Savunmada oynamasına rağmen hücum hattında da etkili olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 2-2 biten Ankaragücü maçında attığı golle takımını yenilgiden kurtarırken 2-0 kazandıkları Malatya maçında da takımını rahatlatan gole imza atmıştı. F.Bahçe deplasmanında da takımını 2-1 öne geçiren Mustafa Yumlu üç maçta takımına 5 puan kazandırdı.