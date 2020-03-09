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’dan Denizlispor’a 5 puan

Mustafa Yumlu’dan Denizlispor’a 5 puan
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Denizlispor'un sezon başında Akhisarspor'dan renklerine bağladığı Mustafa Yumlu takımının sigortası oldu. Savunmada oynamasına rağmen hücum hattında da etkili olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 2-2 biten Ankaragücü maçında attığı golle takımını yenilgiden kurtarırken 2-0 kazandıkları Malatya maçında da takımını rahatlatan gole imza atmıştı. F.Bahçe deplasmanında da takımını 2-1 öne geçiren Mustafa Yumlu üç maçta takımına 5 puan kazandırdı.

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