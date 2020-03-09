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Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Taraftarlar maça ilgi göstermedi
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Akhisarspor'un Spor Toto Akhisar Stadı'nda Osmanlıspor'u ağırladığı maçta ev sahibi takımın taraftarı maça ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük bir bölüm boş kalırken karşılaşmayı yaklaşık 2500 kişi izledi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kritik karşılaşma öncesinde ilk 11'de değişiklik yaptı. Vural, Eskişehirspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği Eray'ı yedek kulübesine çekti. Yerinde Bjarnason'a görev verdi. Burhan'ın yerine de Ergin ilk 11'de sahaya çıktı.

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