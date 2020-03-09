Tarihi fırsat kaçtı

Denizlispor Kadıköy’de tarihinde hiç yenemediği F.Bahçe’yi son anda elinden kaçırırken 15 maçlık 3 puan hasretine de son veremedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanından 90+2'de yediği golle 2-2'lik skorla berabere ayrılan Denizlispor tarihi fırsatı kaçırdı. 15 yıldır yenemediği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de ise ligde 1980'den beri süren 40 yıllık rekabette hiç mağlup edemeyen Horozlar maç bitiminde büyük üzüntü yaşadı. F.Bahçe'yi İstanbul'da 2002 yılında sadece kupada 2-1 yenen Ege ekibi, yaklaşık 48 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Son dakikalara 2-1 önde girmesine rağmen puana razı olan Denizlispor F.Bahçe'yi ligde en son 2004-05 sezonunda Denizli'de 2-0 yenmişti. Horoz bir sonraki sezon unutlam zmaçta 1-1 berabere kalarak rakibini şampiyonluktan etmişti.

15 MAÇTA HİÇ KAZANAMAMIŞTI

O sezonun ardından Fenerbahçe'ye 15 resmi maçta rakip olan Denizlispor bir daha galibiyet yüzü göremedi. Oynanan 15 müsabakanın 10'unu kaybeden Denizlispor, 5 beraberlik aldı.

SEBAHATTİN ALP