Uygun: Denizli için şanssız bir geceydi

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmandan puanla ayrılmalarına rağmen galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Uygun, "Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Geriye düşsek de ayağa kalktık. Golleri de bulduk. Ama sonunu getiremedik. Artık buna takılı kalmamalıyız ve Gençlerbirliği maçına odaklanmalıyız. Önemli olan sonuç değil ne yaptığımız, onu da gördük" dedi.

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