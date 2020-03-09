Göztepeli kadın taraftarlar kadın seyirci ortalamasında Trabzon’un 2, Beşiktaş’ın bir puan gerisinde yer alıyor.

Süper Lig'de ilk 24 haftalık bölüm göz önüne alındığı statlardaki kadın seyirci ortalamasında Göztepe zirveyi zorluyor. Süper Lig'de kart sayısı 5.2 milyon olan Passolig'in verilerine göre, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 24 haftada ortalama 29 bin 835 seyirciye oynarken yüzde 18'lik kadın izleyici oranıyla ilk sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Trabzon'u Beşiktaş yüzde 16'lık oranıyla takip ederken, İzmir'in köklü ekibi Göztepe ise yüzde 16'lık oranıyla 3. sırada yer aldı. Her yaş kategorisinden sporseverleri tribüne çekmeyi başaran sarı-kırmızılıların kadın taraftarlarının zirvedeki Trabzonspor ile 2, takipçisi Beşiktaş ile sadece 1 puanlık fark bulunuyor.



FENERBAHÇE VE G.SARAY'I GEÇTİLER

Göztepelİ kadınlar İstanbul ekipleri F.Bahçe (yüzde 15) ve G.Saray'ı (yüzde 14) geride bıraktı. Kadın taraftar oranının en az olduğu ekip yüzde 6 ile Y.Malatya olurken Ege ekibi Denizlispor ise yüzde 10 oran tutturdu. Göztepe de kapasitesi yüksek Gürsel Aksel Stadı ile birlikte rakamın artması bekleniyor.