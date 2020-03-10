11 yaşındaki Zaza olimpiyat yolcusu

Henüz 11 yaşında olan (1 Ocak 2009 doğumlu) Suriyeli masa tenisçi Hend Zaza, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden en genç isim olarak tarihe geçecek. Batı Asya Masa Tenisi elemelerinde altın madalya kazanarak olimpiyat kotası alan Zaza ayrıca olimpiyat tarihindeki ise 5. en genç sporcu unvanını alacak. Olimpiyatlara ayrıca en genç katılacak bir diğer isim ise, İngiliz kaykaycı Sky Brown olacak. Oyunların başlamasından iki hafta önce 12 yaşına girdiği için Zaza onun unvanını kapmış oldu. Bu arada olimpiyatlara katılan en genç isim 1896'da artistik cimnastikte paralel barda bronz madalya kazanan 10 yaşındaki Yunanlı Dimitrios Loundras'dı.