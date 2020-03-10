Akigo’dan süper bir adım

Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren yeşil-siyahlılar, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural’la yeniden doğdu, Süper Lig’e yükselmek için umutlandı.

TFF 1. Lig'de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyet alan Akhisarspor, şansını Play- Off'a bırakmadan Süper Lig'e dönme yolunda yeniden umutlandı. Osmanlıspor'la giriştiği gol düellosunu da 3-2 kazanan Akigo, yarıştaki rakipleri Hatayspor'la BŞB Erzurumspor'un, Fatih Karagümrük'le Adana Demirspor'un birbirleriyle, Altay'ın Ekol Göz Menemenspor, Bursaspor'un ise İstanbulspor'la berabere kaldığı haftanın en karlı takımı oldu.

EN ZORLU VİRAJDA

Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez 3'te 3 yapan Akigolar, 41 puanla adını yeniden Play- Off hattına yazdırıp 46 puanla Süper Lig barajındaki Erzurumspor'la arasındaki farkı 5'e indirdi. Ligde hafta içi mesaisinde bugün Erzurumspor'la Karagümrük, Altay'la ise Hatayspor'la oynarken kendisi yarın yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak Akhisar, kazandığı takdirde büyük avantaj elde edecek. Akhisar'da son haftaların yıldızı Erhan, Osmanlıspor ağlarını da sarsarak takımının son 5 maçta aldığı 4 galibiyetin tamamına golleriyle katkıda bulundu. Erhan, toplamda 8 gole ulaşıp takımdaki krallık yarışında Burhan'ı yakaladı. Adana'da seriyi sürdürmek zorunda olduklarını vurgulayan teknik patron Vural, Alınması gereken 24 puan var. Rakip ayrımı yapmadan, maçları kazanmak için oynayan bir Akhisarspor olacak. Önümüzde Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları var. Bu iki maçı da kazanmaya çalışacağız. Ondan sonra direkt çıkabilme mi yoksa Play-Off mu hesaplarını yapacağız" dedi.



KALAN MAÇLAR

Adana Demir (D) Erzurum BŞB Altay (D) Ümraniyespor İstanbulspor (D) Balıkesirspor Boluspor (D) Keçiörengücü



Ergin'den ikinci gol

Akhisarspor'da, Arnavut golcü Sokol Cikalleshi, gol sayısını 7'ye çıkarırken Ergin Keleş 2. golünü attı. 33 yaşındaki forvet oyuncusu, 15 maçın 8'inde ilk 11'de yer aldı, 785 dakika forma şansı buldu. 1 Aralık 2019'da Ümraniyespor'a gol atan Ergin, 13 hafta sonra gol orucunu bozdu

KENAN MOLLA