Altay Süper Lig aşkıyla

İlk 2 takımın direkt, 3. takımın da Play-Off’tan Süper Lig’e yükseleceği TFF 1. Lig’de kritik bir sürece giren İzmir ekibi, bugün lider Hatayspor ile kritik maça çıkıyor. Bornova Stadı’ndaki zorlu maç 16.30’da başlıyor.

TFF 1. Lig'de averajla 6. sırada yer alan son maçta Ekol Göz Menemespor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Altay, bugün hafta içi mesaisinde lider Hatayspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Kerim Avcı'nın da kadroya dahil edileceği açıklandı.

KADINLARA BİLETLER 1 TL

Siyah-beyazlı yönetim, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Hatayspor maçında kadın taraftarlar için bilet fiyatlarını her tribünde 1 TL olarak belirledi. Diğer biletler ise numaralı tribün 10 TL, maraton tribün 5 TL, öğrenci her tribün için 3 TL, misafir tribün de 6.5 TL'den satışa sunuldu. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, taraftarlardan bir kez daha destek istedi. Koşukavak, "Final gibi bir maça çıkacağız. 12. adamımız bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu.



Bornova'da 5'te 5 peşinde

Bornova Stadı'nda oynadığı son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan Altay, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 yenildiği Hatayspor'u bu kez taraftarının desteğiyle mağlup ederek iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan İzmir ekibi, güçlü rakibini yenerek hem ilk 6'daki yerini korumayı hem de direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.



Efsanelere vefa

Altay yönetimi efsane oyuncularına jest yaptı. Ayfer Elmastaşoğlu, Altay Dağdelen, Şanver Göymen, Ramazan Kurşunlu, Fatih Egedik, Tamer Kanböre gibi efsane Altaylılar'ın yer aldığı 25 unutulmaz isim kulübün davetlisi olarak sezon sonuna kadar kendilerine ayrılan VIP tribünden takımlarına destek verecek.



Gözler Paixao'da

Hatayspor'u konuk edecek Altay'da gözler golcüsü Paixao'da olacak. İzmir ekibinin oynadığı son üç maçta rakip fileleri havalandıran Portekizli golcü, bir kez daha gol atmak istiyor. Siyahbeyazlı ekibin Adanaspor'u 3-1 yendiği maçta hat-trick yapan, 2-2 berabere kalınan Bursaspor karşısında da 1 gol kaydeden Paixao, Altay'ın son olarak Altınordu'yu 1-0 yendiği maçta da ağları havalandırdı.