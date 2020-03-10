Altınordu ateşle oynuyor

Son iki haftada önce Altay’a ardından da Ümraniyespor’a yenildi, iyice sıkıntıya girdi.

TFF 1. Lig'in son 2 haftasında Altay'a 1-0, Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek yara alan Altınordu, ateş hattından bir türlü uzaklaşamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ligde 26. hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi 14. haftadan bu yana 14. sıradan kurtulamadı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 27 puanı bulunan kırmızı- lacivertlilerin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 9'dan 6'ya düştü.

ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu ligde istekli ve coşkulu olmadığınız zaman kazanmak çok zor. Ligin bitimine çok az maç kaldı. Bir an önce 30 puan barajı üzerine çıkıp stresli ortamdan uzaklaşmalıyız. Ümraniyespor maçı bize bu avantajı sağlayacaktı. Artık çok daha dikkatli olmak zorundayız. Bu yenilginin izlerini silmek zorunayız" diye konuştu.