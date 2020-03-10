Anahtar Göztepe’de

Ligde Trabzonspor, Alanyaspor, G.Saray ve Beşiktaş’ı yenen, F.Bahçe’den 1 puan kapan sarı-kırmızılılar kalan 10 maçın 5’ini ilk 5 yarışı veren rakipleriyle oynayacak. İzmir ekibi, kümede kalma yarışı veren Kasımpaşa, RizeYeni Malatya, G.Birliği ve Ankaragücü maçlarıyla hem düşme potasının, hem de kendisinin kaderini belirleyecek.

Süper Lig'de Avrupa yolunda Kayserispor ve Medipol Başakşehir yenilgileriyle ağır yara alan Göztepe, hedeften uzaklaşmış gibi gözükse de ligin anahtarını elinde tutuyor. Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'yi ise elinden kaçırarak bir puan kapan Göz-Göz, kalan 10 karşımaşmada ligde şampiyonluğun ve Avrupa Ligi yarışının kaderini belirleyecek.

ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK

Ligde bir maçı eksik olduğu halde 34 puanla 8. sıradaki yerini koruyan Göztepe, kalan 10 maçının 5'ini şampiyonluk ve ilk 5 yaşırı veren ekiplerle oynayacak. Evinde 49 puanla 2. sırada yer alan Trabzon, 6. sırada yer alan Alanya ve 4. sırada konumlanan Sivas ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, deplasmanda yine Avrupa Ligi mücadelesi veren 40 puanlı Fenerbahçe ve şampiyonluk kovalayan 49 puana sahip G.Saray ile karşılaşacak. Göztepe'nin oynayacağı 5 karşılaşma şampiyonluğun kilidini çözerken, Avrupa yarışındaki kaderinde belirleyecek.





Göztepe İzmir'de oynadığı maçlarda G.Saray ve Beşiktaş'ı yenerken F.Bahçe ile de berabere kalmıştı.



9 günde 3 maçı var

Ligde 34 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, önündeki 9 günde 3 kritik maça çıkacak. Sarıkırmızılılar, 13 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynadıktan sonra 17 Mart Salı günü ise İzmir'de ertelenen Rizespor karşılaşmasına çıkacak. Ardından Göztepe'nin konuğu 22 Mart Pazar günü Trabzonspor olacak.

Ligde kalan 10 maçın 6'sı evinde

Ligde bir maçı eksik Göztepe, fikstür avantajıyla göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 10 maçın 6'sını İzmir'de oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Ç.Rize, Trabzon, Alanya, Ankaragücü ve G.Birliği ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Göz-Göz, Kasımpaşa, Y.Malatya, F.Bahçe ve G.Saray ile dış sahada karşı karşıya gelecek.



Düşme hattı da onlardan sorulur

Göztepe, zirve mücadelesi kadar kümede kalma yarışında da anahtarı elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılar, düşme potasında yer alan Kasımpaşa ile cuma günü karşı karşıya gelirken salı günü de ertele maçında 14. sıradaki Rize'yi ağırlayacak. Düşme hattında yer alan Ankaragücü'nün yanı sıra sarı-kırmızılılar, 25 puanla 13. sırada yer alan ve düşme potasına yakın olan Yeni Malatya'nın yanı sıra 27 puanı olan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Göztepe'nin bu maçlardan alacağı sonuçlar ateş hattın şekillenmesinde etkin rol oynayacak. Sarı-kırmızılılar. ilk yarıda düşme potasında yer alan Kasımpaşa'ya, 24. haftada da son sıradaki Kasımpaşa'ya yenilmişti.

BURAK HAKERLER