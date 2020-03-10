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’in üç silahşörü!

Başakşehir’in üç silahşörü!
Giriş Tarihi: 10.3.2020

’de gollerin yüzde 55’i Crivelli, ve Visca’dan.

Göztepe galibiyetiyle zirvedeki yerini koruyan Medipol Başakşehir'de bu sezon şimdiye kadar atılan 49 golün 27'si Crivelli, Demba Ba ve Visca'dan geldi. Turuncu- lacivertlilerin bulduğu gollerin yüzde 55'lik kısmını kaydeden söz konusu futbolcular, adeta hücum hattının üç silahşörü olarak rakiplere korku salıyor. Ekibin 49 golün 10'unda Crivelli, 9'unda Demba Ba, 8'inde de Visca imzası var.

10 GOL 2 ASİST YAPTI
Başakşehir'le ligde çıktığı 22 maçta 10 gol, 2 asist yapan Crivelli, şimdiden son iki sezonda Fransız takımları Angers ve Caen'de ortaya koyduğu performansları geride bırakmayı başardı. Okan Buruk'un takımında 4'er gol atan Aleksic ile İrfan'ın yanı sıra Skrtel ve Gulbrandsen 3, Clichy 2, Ponck, Elia, Mahmut da 1'er gol kaydetti. Ayrıca turuncu- lacivertlilerin 3 golü de rakiplerin kendi kalelerini sarsmasıyla geldi.

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