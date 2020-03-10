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maçı saat kaçta hangi kanalda?

Boluspor Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

10.03.2020, 15:21

1. Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçının saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Aralarında 2 puan bulunan Boluspor Adanaspor'un maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de bugün oynanan maçlar arasında yer alan Boluspor Adanaspor maçı için futbolseverler heyecanlı. Merakla beklenen maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. İşte Boluspor Adanaspor maçı ile ilgili merak edilenler...

BOLUSPOR-ADANASPOR MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Boluspor-Adanaspor mücadelesi maçı saat 14:00'da yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.

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