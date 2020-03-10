F.Bahçe ve Arkas zirveyi garantiledi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22 haftalık normal sezonunun bitimine sadece 1 hafta kala Play-Off'a kalan takımlar belli oldu. Son şampiyon Fenerbahçe HDI Sigorta, son finalist Arkasspor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Bursa BŞB., Halkbank ve İstanbul BŞB ilk 8'de yer alarak Play-Off'ta kalmayı başardı. Fenerbahçe, normal sezonu lider bitirmeyi garantilerken ikinci sıradaki Arkas da yerini kesinleştirdi. 21 hafta geride kalırken maç eksiği bulunan ve bugün karşı karşıya gelecek Spor Toto ile Ziraat Bankası'nın yanı sıra Galatasaray, Bursa ve hatta Halkbank'ın son maçlarında alacağı sonuçlara göre ilk 8 içindeki sırası değişebilir.