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F.Bahçe’ye Horozlandı

F.Bahçe’ye Horozlandı
Giriş Tarihi: 10.3.2020

F.Bahçe’de tarihi zaferlere imza atan bu sezon ikinci defa eski takımına darbe vurdu.

Sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başındayken F.Bahçe'yi 1-0 yenen teknik direktör Bülent Uygun, Denizlispor'un başında da eski takımına çelme taktı. Uygun, "Maç öncesi 1 puanın iyi olacağını söylerdik. Şimdi, kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz 5 net pozisyon kaçırdık. Denizlispor bu ligi hak ediyor" dedi. Kaybettikleri 3 puan için üzgün olduklarını belirten Uygun, "Ben yıllarca Fenerbahçe'de oynadım, gol kralı oldum. Çok güzel günlerdi. Ama biz profesyoneliz ve bu işlerde duygula-ra yer yok. Fenerbahçe benim başında çıktığım iki takımla iki maçta 4 puan kaybetti. Dünyanın en mutlu insanı benim. Üzüntüm Denizlispor ile hak etmemize rağmen kazanamamak. Ama olsun biz iyi bir takımız ve bu ligi hak ediyoruz" dedi.

"10 PUANA LAZIM"

Artık Gençlerbirliği maçına moti-ve olacaklarını söyleyen Uygun, "Son iki maçta 4 puan aldık. 28 puanımız var ve bence rahatlamak için 10 puana ihtiyaç var. Gençlerbirliği'ni de mağlup edeceğiz. Ben ekibime güveniyorum" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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