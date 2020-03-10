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G.Saray’da Falcao farkı

G.Saray’da Falcao farkı
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Kolombiyalı yıldız son 7 maçta 8 gol atarak klasını ispatladı.

Süper Lig'de haftanın maçında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun son haftalardaki müthiş performansı damga vurdu. Aslan'ın sezon başında Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmada görev alamadığı ligde son haftalarda düzenli forma şansı buldu.

SON 7 MAÇTA 8 GOL ATTI
Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

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