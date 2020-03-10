Kaf-Kaf tarih yazacak

FIBA Avrupa Ligi’nde yarın ilk maçta 18 sayı fark attığı Kiev’e karşı yarı final bileti almak için çıkacak olan Pınar KSK’de hedef Avrupa’da kupa.

INF Basketbol Süper Lig ve FIBA Avrupa Ligi'nde bu sezon müthiş bir performansa imza atıp 37 maçın 33'ünü kazanan ve sadece 4 yenilgi alan Pınar Karşıyaka yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Ukrayna ekibi Kiev Basket ile çeyrek final rövanş maçına çıkacak. Yeşil-kırmızılılar ilk maçta 18 sayı farkla 89-71 mağlup ettiği rakibini taraftarının önünde elemeyi başarırsa yarı final vizesini alacak. Basketbol Süper Ligi'nde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyon olan ve 2014'te Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren yeşil-kırmızılılar 1987 ve 2014 yıllarında da iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

BİR TEK AVRUPA KUPASI EKSİK

Ülkemizi yıllarca Avrupa kupalarında başarıyla temsil eden Kaf-Kaf, 2012-13 sezonunda EuroChallenge Kupası'nda tarihi fırsat yakalamış önce 4'lü finallere kalmış, ardından yarı finalde Alman Oldenburg'u 66-62 mağlup ederek finale yükselmişti. İzmir'de oynanan final maçında ise Rus temsilcisi Krasnye Krylia ile eşleşen Pınar Karşıyaka rakibine talihsiz bir şekilde 77-76 yenilerek EuroChallenge Kupası'nı ikinci olarak noktalamıştı. Tam yedi yıl aradan sonra bu kez Avrupa kupalarında yarı final bileti almaya çok yakın olan Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca önderliğinde bir kez daha final oynayıp bu kez müzesine bir Avrupa kupası getirmeyi çok istiyor.



En büyük kozları taraftarları olacak

FIBA Avrupa Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan ve 14 galibiyet 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka finalin en büyük favorilerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 37 maçın 33'ünü kazanan yeşil-kırmızılıların yarın Kiev Basket ile oynayacağı maçta yine en büyük kozu taraftarları olacak. Karşıyakalı taraftarlar her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada yine tribünlerde boş yer bırakmayacak.