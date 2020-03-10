Karşıyaka iç sahada suskun

KSK evinde oynadığı son iki maçta Erokspor ve Ağrı 1970 ile berabere kalarak çok önemli 4 puan kaybetti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hedefine ulaşmaya çalışan Karşıyaka, son 3 maçta galibiyete hasret kalarak yarışta yara aldı. Grupta ikinci devrenin ilk iki maçından 1 puan çıkardıktan sonra en alt sıralarda düşme korkusu yaşayan Erbaaspor, 1877 Alemdağspor, Fatsa Belediyespor ve Kemerspor 2003 randevularında hata yapmayıp 12 puanı hanesine yazdıran Kaf-Kaf ardından düşüşe geçti. Zirve yarışındaki rakiplerinden Esenler Erokspor'la evinde golsüz berabere kalıp lider Kocaelispor'a deplasmanda 3-2 yenilen Karşıyaka, yine iç sahada Ağrı 1970 önünde sessizliği bozamadı.

TARAFTARDAN ÇAĞRI VAR

Son 3 maçta yalnız Kocaelispor deplasmanında 2 gol atıp taraftarı önünde suskun kalan yeşil-kırmızılı ekip, bu periyotta 7 puan kaybetmesine rağmen Play- Off hattından çıkmadı. Grupta 42 puanla 5. sıradaki Karşıyaka'nın normal sezonun bitimine 7 hafta kala takipçileriyle arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Bu arada Kaf-Kaf'ta maaşlarını ve primlerini almakta gecikme yaşayan futbolcuların destek beklediği öğrenildi. Taraftarlar takıma özel Play-Off primi belirlenmesi için camiaya çağrı yapıyor.