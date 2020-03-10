Kartal devam edecek

Beşiktaş, gelecek sezon Elneny ve Boateng ile yola devam etme kararı aldı. Yalçın, iki oyuncunun da performansından çok memnun.

A.Gücü'nü 2-1 yenerek haftanın en karlı takımları arasında yer alan Beşiktaş, bir yandan önündeki G.Saray maçını düşünürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Siyah-beyazlıların mevcut kadrodaki Kevin-Prince Boateng ve Elneny ile devam etmeyi planladığı öğrenilirken diğer yabancılarla ilgili de geniş çaplı bir operasyonun düşünüldüğü öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle son haftalarda çıkışta olan ve bu sezon 18 maçta görev alan Elneny'nin performansını çok beğendiği belirtildi. Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ise çıktığı 5 karşılaşmada 2 gollük performans ortaya koymuştu.

YALÇIN ÖZEL GÖREVLER VERECEK

Siyah-beyazlılara geldiğinden bu yana hücum gücüne katkı veren Ganalı yıldız şu ana dek 308 dakika sahada kaldı. Yalçın, bu haftaki G.Saray derbisinde iki isme özel görevler vermeyi planlıyor.