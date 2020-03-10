Maria Sharapova emekliliğini yaşıyor

Dünyanın en başarılı tenisçileri arasında yer alan ve geçen hafta "Tenis, sana elveda diyorum" sözleriyle emekliliğini açıklayan Rus raket Maria Sharapova, emeklilik günlerinde görüntülendi. Amerika'da Palos Verdes'te görüntülenen dünyaca ünlü Rus tenisçi, keyifli hali ve arkadaşlarıyla sohbet ederken zaman zaman kahkaha atması dikkat çekti. Çocukluğundan bu yana hayatını adadığı tenis sayesinde hem şöhret hem de servet kazanan Sharapova, birçok ünlü giyim ve mücevher firmasının tanıtım yüzü oldu, dergilere poz verdi, modellik yaptı. Dünyanın en zengin kadın sporcularından biri olan Maria Sharapova, tam 11 kez grand slam kazanmıştı.