  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Maria Sharapova emekliliğini yaşıyor

emekliliğini yaşıyor

Maria Sharapova emekliliğini yaşıyor
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Dünyanın en başarılı tenisçileri arasında yer alan ve geçen hafta "Tenis, sana elveda diyorum" sözleriyle emekliliğini açıklayan Rus raket Maria Sharapova, emeklilik günlerinde görüntülendi. Amerika'da Palos Verdes'te görüntülenen dünyaca ünlü Rus tenisçi, keyifli hali ve arkadaşlarıyla sohbet ederken zaman zaman kahkaha atması dikkat çekti. Çocukluğundan bu yana hayatını adadığı tenis sayesinde hem şöhret hem de servet kazanan Sharapova, birçok ünlü giyim ve mücevher firmasının tanıtım yüzü oldu, dergilere poz verdi, modellik yaptı. Dünyanın en zengin kadın sporcularından biri olan Maria Sharapova, tam 11 kez grand slam kazanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maria Sharapova emekliliğini yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN