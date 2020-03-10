Menemen’e her maç final

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Altay'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbul'a mutlak galibiyet için gideceklerini belirterek, "Maalesef ikinci yarıda sadece 1 galibiyet alabildik. Ancak kalan 8 maçımızı final havasında oynayacağız" dedi.

SAHADA SAVAŞACAĞIZ

Play-Off umutlarının tükenmediğini ifade eden teknik direktör Laleci şöyle konuştu: "Rakibimizi yenerek yeniden hedef büyüteceğiz. İlk yarıda nasıl bir çıkış yakaladıysak aynı çıkışı bir kez daha yakalayacağız. Alacağımız bir galibiyet bizi kendimize getirecektir. Zor bir deplasmana gidiyoruz ama İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz. Herkes sbundan sonra ahada savaşan bir takım izleyecek."



Taşkın ile Ali cezalı durumda

Ümraniyespor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak Ekol Göz Menemenspor'da iki futbolcu sarı kart cezalısı. İzmir ekibinin Altay'la oynadığı karşılaşmada kart gören Taşkın Çalış ile Ali Keten, cezaları yüzünden forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci'nin iki futbolcunun yerini doldurmaya çalıştığı öğrenildi.