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Milli maçlara koronavirüs önlemi

Milli maçlara koronavirüs önlemi

10.03.2020, 17:50

A 'ta Slovenya ve 'ta ile oynayacağı hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

ünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklandı.

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak.

Ay-yıldızlıların, 27 Mart Cuma günü Ljubljana'da oynayacağı Slovenya-Türkiye ve 30 Mart'ta Viyana'da oynayacağı Avusturya-Türkiye maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verildi.

SLOVENYA HÜKÜMETİNDEN SPOR ETKİNLİKLERİNE SINIRLAMA

Koronavirüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.

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