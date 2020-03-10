Mustafa atıyor Denizli coşuyor

Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, son 2 haftada sergilediği performans ve attığı gollerle yıldızlaştı. Önceki hafta 2-0 kazanılan Malatyaspor maçında ağları havalandırıp galibiyette rol oynayan Mustafa, F.Bahçe'yi de boş geçmedi. Son haftalarda forvetlerin etkisiz kaldığı Horozlarda sahne alan 32 yaşındaki futbolcu gol sayısını 3'e çıkardı.
RODALLEGA SESSİZ
Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Hugo Rodallega sessizliğini F.Bahçe maçıyla 7 maça çıkardı. Uzun bir sakatlık dönemini geçirdikten sonra yeniden formasına kavuşan Kolombiyalı golcü son golünü 28 Aralık 2019'da deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Ankaragücü karşılaşmasında atmıştı.
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