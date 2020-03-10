Nazilli Belediye hedeften sapıyor

3. Lig 3. Grup'ta evinde Pazarspor'a 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor 22 hafta sonra ilk kez Play- Off barajının dışına çıktı. Sezonun 5. haftasında liderlik koltuğuna oturduktan sonra sürekli ilk 5 içinde yer alan Naz-Naz, Pazarspor yenilgisinin ardından 39 puanda kalıp 8. sıraya geriledi. Büyük moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlılar idari krizlerin gölgesinde geçirdiği sezonun ikinci yarısında sadece 2 galibiyet alabildi. Rakiplerine 5 maçta boyun eğen Siyah İnciler, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı, 21 puan kaybetti. Umudunu tüketen Nazilli Belediyespor, ligde daha önce yalnız ilk hafta ve 4'üncü haftada Play-Off hattının dışında kalmıştı.

İHSAN KARATAŞ