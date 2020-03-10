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’de Cedi attı kazandı

NBA’de Cedi attı Cavaliers kazandı
Giriş Tarihi: 10.3.2020

NBA'de Cavaliers'ın Spurs'ü konuk ettiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Spurs, Rudy Gay'in bitime bir saniye kala attığı basketle maçı uzatmaya (118-118) taşısa da Cavaliers, sahadan 132-129 galip ayrıldı. Cavaliers'ta Andre Drummond 28 sayı, 17 ribaunt, Collin Sexton 26 sayı, Larry Nance 19 sayı, 10 ribaunt ve Cedi Osman 19 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı. Spurs cephesinde ise DeMar DeRozan 25 sayı, 8 ribaunt ile oynadı ama bu zafere yetmedi. Günün diğer heyecan verici maçında ise Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, en yakın takipçisi Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 112-103 mağlup ederek art arda 4. galibiyetini aldı.

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