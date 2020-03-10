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Başkanı koronavirüse yakalandı

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüse yakalandı

10.03.2020, 14:54

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Bu kez kötü haber, komşu 'dan geldi. Son dakika haberine göre; ve 'ın sahibi olan , hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Bu kez kötü haber, komşu Yunanistan'dan geldi.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
Olympiakos ve İngiliz Nottingham Forest'ın sahibi olan Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

52 yaşındaki Marinakis, koronavirüs için test yaptırdığını ve testin sonuçlarının pozitif olduğunu söyledi.

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