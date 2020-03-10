Operasyon zamanı geldi

Teknik direktör İlhan Palut, Kasımpaşa maçında sakatlık, ceza ve formsuzluk nedeniyle köklü bir değişime gidecek.

Göztepe'de ligde üst üste alınan iki yenilgi sonrası teknik direktör İlhan Palut, düğmeye bastı. Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Göztepe'de teknik patron İlhan Palut, sakatlık, cezalar ve formsuzluk nedeniyle kadroda değişime gidecek.

ALPASLAN'I ARIYORLAR

Göz-Göz'de stoper Alpaslan'ın Kayserispor Serdar da Başakşehir maçında sakatlandı. Ayrıca Soner'in de cezalı duruma düşmesi ve bazı oyuncuların formsuzluğu mecburi değişimi de gündeme getirdi. Son haftalarda sakatlıklar ve cezalar dışıhda ilk onbirde genelde istikrarı tercih eden Palut'un Alpaslan'ın yokluğunda savunmada formsuz Borges yerine Reis'i, sol bekte de verim alamadığı Leo'nun yerine Berkan'ı, kanatta Serdar'ın yerine Tripic'i, Soner'in yerine Mossoro'yu, ileri uçta da Jerome'un yerine Wilczek'i oynatması bekleniyor.