Şampiyon yine Galatasaray olur

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın oyun anlayışını üst seviyeye çıkardığını ve sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını bildirdi. Fatih Terim'in önemli bir teknik adam olduğuna değinen Özbek, "Camia peş peşe üçüncü şampiyonluğu hak ediyor. Oyun anlayışı çok üst seviyeye geldi. Galatasaray kazanmaya devam edecektir. Bence 2020 yılında şampiyon yine Galatasaray, çünkü 'Mayıslar bizimdir' diye sloganımız var. Şampiyonun Galatasaray olacağından eminim." diye konuştu. Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda hiçbir dezavantajının olmadığını savundu.