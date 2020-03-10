Sivas iç saha lideri

Taraftarları önünde yenilgi görmeyen tek takım olan kırmızı-beyazlılar evinde topladığı 31 puanla ligde iç sahanın en iyi takımı durumunda.

Süper Lig'de 49 puanla zirve yarışında 4. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, iç saha grafiği ile dikkat çekiyor. Son olarak evinde G.Saray ile karşılaşan Yiğidolar, evinde yenilmeyen tek takım olma özelliğini korurken 4 Eylül Stadı'nda 31 puanla iç sahada tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı.

DEPLASMANDA TAM TERSİ

Sahasında 13 maça çıkan ve 9 galibiyet, 4 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlılar ligde en son evinde geçen sezon Beşiktaş'a karşı 2-1'lik sonuçla kaybetmişti. 11 aydır taraftarları deplasmanda ise tersi bir görüntü çiziyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu sezon 12 dış saha maçında 4 yenilirken deplasmanda ilk 4'teki takımlar arasında 18 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu hafta da Antalya deplasmanına çıkacak ekip, son 3 iç saha maçından sadece 3 puan çıkartabildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya maçının önemine dikkat çekerek "G.Saray karşısında pes etmeyerek puanı aldık. Bu hafta Antalya deplasmanından kayıpsız ayrılıp şampiyonluk şansımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Yiğido'da Fernando sıkıntısı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da, Brezilyalı forvet oyuncusu Fernando'nun, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi teknik heyetin canını sıktı. Fernando, çıktığı 23 maçta 6 gol 2 asist yaptı.