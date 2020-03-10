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‘Süper Bücürler’ gol orucunda

‘Süper Bücürler’ gol orucunda
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Göztepe'nin 'Süper Bücürleri' olarak adlandırılan Halil Akbunar ve Serdar Gürler suskunluğa büründü. Ligde 23. haftada oynanan G.Antep FK maçına kadar attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Göz-Göz'e can veren müthiş ikili, son üç maçı ise es geçti. Ligde 5 gol atıp 2 asist yapan Halil ve 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Serdar Gürler, Antep, Kayseri ve Başakşehir maçlarında skora katkı yapamayarak boş geçti. Göztepe, Halil ve Serdar ikilisinin durduğu son üç maçtan ise sadece 1 puan alabildi.

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