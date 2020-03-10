Teknik trafik

Sarı-lacivertlilerin bir an önce yeni teknik adamını belirleyip 21 Nisan’da Trabzon ile oynanacak rövanş maçına hazır çıkmayı hedeflediği ve listesindeki adaylarla görüşme trafiği yaşadığı öğrenildi.

Süper Lig'de son 6 maçından galibiyet çıkartamayan Fenerbahçe'de sıkıntılı günler yaşanırken teknik direktör konusundaki belirsizlik camiada endişeye neden oluyor. Yönetim Ersun Yanal sonrası hoca konusunda acele etmese de Avrupa Kupaları'na katılamama endişesi sebebiyle bu hafta içerisinde radikal kararların alınabileceği öne sürüldü. Avrupa bileti olarak sayılan ilk 4'ün 9 puan gerisinde kalan Kanarya tek yol olarak Türkiye Kupası'na odaklanırken Trabzonspor ile oynanacak rövanş maçının 21 Nisan'da olması sebebiyle hoca konusunu ertelememe kararı alındığı gelen haberler arasında.

ZLATKO DALİC VE AVCI ÖNDE

Kanarya kupayı aldığı taktirde Avrupa'ya direkt gideceği için yeni hocanın bir an evvel takımın başına getirilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Roger Schmidt konusunda orta yolu bulamayan bu nedenle Zlatko Dalic ve Abdullah Avcı ile görüştüğü bilinen yönetimin son kararını vermesi bekleniyor. F.Bahçe'nin ayrıca Avrupa yolunda olası cezaya karşılık ekonomik konulardaki hazırlıklarını 31 Mart'a kadar TFF'ye teslim etmesi gerekiyor. Yeni teknik direktöre ödenecek olan ücretin önemli olduğu bu aşamada yönetimin yaratacağı para kaynağı da en önemli konular arasında.