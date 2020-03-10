Trabzonspor ‘tekrar’ istiyor

Bordo-mavililer Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye başvurdu.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı. Trabzonspor, tekrar kararı için gerekçe olarak Gaziantep maçında uzatma süresi olan 5 dakikanın oynatılmadığını ileri sürdü. Başvuruda; "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatmalar oynanamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama daha kısa sürede bitiremez" ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ YILDIZ OYNAYAMIYOR

Bu arada ligde liderin üç puan gerisinde olan Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Da Costa, Mesias ve Guilherme statü gereği ertelenen Yeni Malatyaspor maçından sonra takıma katıldıkları için forma giyemeyeceklerini açıklandı.