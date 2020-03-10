Tripic göreve hazır

Göztepe'ye devre arasında transfer olan Zlatko Tripic Kasımpaşa maçında teknik direktör İlhan Palut'tan görev bekliyor. Göztepe'ye transfer olduktan sonra ligde henüz ilk on birde sahaya çıkma şansı bulamayan Norveçli futbolcuya, Serdar'ın sakatlanmasıyla gün doğdu. Başakşehir maçında sonradan oyuna girerek farkını ortaya koyan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde 76 dakika oyunda kalırken, kupada ise Antalyaspor'a karşı forma giyip bir gol atmayı başarmıştı.