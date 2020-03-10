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Uşakspor Play-Off yarışında pes etmez

Uşakspor Play-Off yarışında pes etmez
Giriş Tarihi: 10.3.2020

2. Lig Kırmızı Grup'ta Bayburt İl Özel İdare'yi deplasmanda 3-2 yenerek rövanşı alan Uşakspor, Play- Off yarışında pes etmiyor. Son 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Aşigolar, teknik patron Hasan Erkin Şimşir yönetiminde şaha kalktı. 1 Şubat'ta Ankara Demir'e 2-0 yenildikten sonra, Sivas Belediye'yi 4-0, Etimesgut Belediye'yi 2-1, Vanspor'u 2-1, Kastamonuspor'u 3-1 ve Bayburt'u 3-2 yendi, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Haftayı ligden çekilen Elazığspor karşısında 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak kırmızı-siyahlılar, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Teknik patron Şimşir, "Kalan 6 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, ilk 5 takım içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

ÜMİT YÖNEY

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