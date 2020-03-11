Akhisarspor Demir önünde

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle Süper Lig yolunda yeniden iddialı konuma gelen Akhisarspor, bugün yarıştaki en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da start alacak mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Akhisar'da iç sahadaki son Osmanlı maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Vrsajevic görev yapamayacak.

3. SIRADA

Yeni teknik patronu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde ilk maçına çıkacak Adana Demirspor, ligde 42 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde son haftaların flaş takımı olan Akigo ise 41 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Vural, bu maçla kariyerinde iki farklı dönemde çalıştırdığı Adana ekibine rakip olacak. Adana Demirspor deplasmanının ardından Pazar günü Süper Lig yarışında 2'nci sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Akhisarspor'da Yılmaz Vural, "Çok önemli bir haftadan geçiyoruz. Bu maçları kazanırsak ilk 2 yarışında büyük avantaj elde ederiz. Önceliğimiz A.Demir randevusu" dedi.