Altay’ın paşa zirvesi

Play-Off hattında yer alan ve Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen İzmir ekibi rakibini Paşa lakaplı Portekizli golcüsü Marco Paixao’nun attığı 2 golle yendi.

TFF 1. Lig'de Süper Lig hesapları yapan Play-Off hattındaki Altay, sahasında lider Hatayspor'u 2-1 yendi. İzmir ekibi aldığı galibiyetle zirveye damga vurdu. 21. dakikada sağ çaprazdan Tatos'un şutunda top kalecide kaldı. 39'da Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topla sağ çaprazda buluşan Selim'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 40'ta Alican, uzaktan şutunda top az farkla dışarı çıktı. 42'de Kappel'in sağdan ortasında kaleci Akın kendi arkadaşıyla çarpıştı. Boşta kalan topu Putsila ağlara yolladı. Hakem Suat Arslanboğa ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Altaylı futbolcular uzun süre karara itiraz etti.

PORTEKİZLİ SAHNE ALDI

55'te Popov'un ortasında ceza alanı içinde Yılmaz'ın eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. 56'da Mesut'un atışı gole çevirdi: 0-1. 57'de Kappel'i ceza alanı içinde Yusuf düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 59'da penal



Paixao 16 gole ulaştı

Altay ligde yenilmezliğini 5 maça çıkartırken Marco Paixao attığı golle takımını yine sırtladı. 16 gole ulaşan Portekizli golcü gol krallığı yarışında da zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Paixao geçen sezon da 29 golle TFF 1. Lig'in gol kralı olmayı başarmıştı. Adanaspor'u 3-1, Altınordu'yu 1-0 ve dün de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Altay Bursaspor (D) ile 2-2 Menemen (D) ile 1-1 berabere kalmıştı. Altay son 5 maçtan 11 puan çıkartıp 42 puanla 2. sıradaki Erzurum'a 4 puan yaklaştı. Altay'da 2011-2012 sezonunda teknik direktör olarak görev yapan Mehmet Altıparmak, dün Hatayspor'un başında eski kulübüne rakip oldu. Geçmiş yıllarda İzmir ekibinde oynayan Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel ve sezon başında Hatayspor'dan İzmir ekibine transfer olan Yılmaz Özeren de eski kulüplerine karşı forma giydi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ