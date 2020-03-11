Annesi istedi tarih yazdı

Annesinin teşvikiyle başladığı spor hayatında, tekerlekli sandalye atletizminde Paralimpik Oyunları'na üst üste 2 defa katılan ilk Türk kadın sporcu olan 27 yaşındaki Hamide Doğangün tarih yazmaya devam ediyor. Doktorları ve ailesinin desteğiyle kullanmayı öğrendiği tekerlekli sandalyeyle kısa sürede atletizmde başarılı olan Hamide Doğangün, "Bu spora 2008'de başladım. Bu süreçte 10 Türkiye şampiyonluğum var. Bir Dünya İkinciliği, 2 Dünya Üçüncülüğü elde ettim. 5 defa üst üste Avrupa şampiyonu oldum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırıp, başarımı madalyayla taçlandıracağım" dedi. Hamide'nin annesi Dilber Kurt ise "Onunla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.