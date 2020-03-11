Beşiktaş’ı bırakmadı

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül’e Katar ekiplerinden 2 milyon Euro’luk teklif geldi. Ancak Gönül, teklifi geri çevirdi.

Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacak derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, kendisine gelen transfer tekliflerini reddetti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcuya Katar ekipleri talip oldu, 2 milyon Euro yıllık ücret teklif etti. Kara Kartal'dan bu sezon 1.6 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki sağ bekle yeni sözleşme konusundaki görüşmeleri lig bitiminde yapma kararı alan İstanbul ekibi, oyuncuya da bu konuda bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu yoluna Kara Kartal'da devam etmeyi planladığını belirterek Katar ekibine olumsuz yanıt verdi. Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 133 maça çıkıp 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu. Jübilesini Beşiktaş'ta yapmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu, "İyi bir ortam yakaladım. Bu camianın bir üyesi olmaktan her zaman mutlu oldum. Beşiktaş taraftarlarıyla bütünleştim. Onlar beni ben de onları çok sevdim. Yönetim git demediği sürece Beşiktaş'ta kalmaya devam edeceğim" diye konuştu.

G.SARAY MAÇINDA SAHADA

Adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ın geçen hafta Ankaragücü'yle oynadığı lig karşılaşmasında forma giyemeyen Gökhan Gönül'ün Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la oynanacak derbide sağ bekteki yerini alacağı belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, derbide ezeli rakiplerini yenmeleri halinde şampiyonluğu yeniden düşüneceklerini söyledi. Yalçın, "Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.