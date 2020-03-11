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F.Bahçe'de 8 eksik var

F.Bahçe'de 8 eksik var
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Ozan cezalı, Serdar, Tolgay, ’ın yanı sıra sakat olan Kruse, Rodrigues, Falette ve Sadık Konya maçında yok.

Süper Lig'de 6 haftadır kazanamayan Fenerbahçe'de 8 futbolcu Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Cezalı Ozan, Serdar, Tolgay ve Altay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Max Kruse, Rodrigues, Falette ve Sadık da görev yapamayacak. Kale, savunma, orta saha ve hücum hattında yer alan bu isimlerin yokluğu sarı-lacivertli takımın kadro kurmasını zorlaştırıyor. Sıkıntılı bir sürecin içinde olan sarı-lacivertliler zorlu Konya deplasmanı öncesi ideal 11 çıkarmakta zorlanıyor. İstanbul ekibinin sakat ve cezalı oyuncuları yüzünden yedek kulübesi de oldukça zayıfladı. Teknik heyetin Konyaspor maçı öncesi arayışta olduğu belirtildi.

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