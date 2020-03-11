G.Saray iş bitirdi

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor’un yıldız oyuncusu Mert Hakan ile anlaştı. 25 yaşındaki futbolcu aylık 700 bin TL kazanacak.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, yeni sezonun hazırlıklarını da sürdürüyor. İstanbul ekibi, uzun süredir gündeminde olan Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaştı. Sezon sonu takıma katılması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten aylık 700 bin TL alacağı belirtildi. Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan genç futbolcuya Cim-Bom'un ayrıca imza parası da teklif ettiği ifade edildi. Taraflar arasında 4 yıllık anlaşma sağlandığı ve futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarıkırmızılı kulüp, 25 yaşındaki on numaraya 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

TARAFTARLAR KILINÇ'I İSTEMEDİ

BU arada Galatasaray'ın gündeminde olan Sivassporlu bir başka oyuncu Emre Kılınç'ın transferine ise sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden, "Emre Kılınç alınmamalı, gelmesi yanlış bir transfer olur' dedi.