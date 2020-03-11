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Menemen çıkış peşinde

Menemen çıkış peşinde
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Ekol Göz Menemen, bugün 14.00’te Ümraniye’nin konuğu olacak. Maçı yönetecek.

TFF 1. Lig'de son üç maçında 1 puan toplayan ve ilk 6 yarışından kopan Ekol Göz Menemenspor bugün deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Mücadele beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları orta saha Taşkın Çalış ile stoper Ali Keten forma giyemeyecek. Bu karşılaşmada Savunma hattında Ali Keten'in yerine Jasmin Trtovac ve orta alanda da Murat Elkatmış'ın oynaması bekleniyor.

YARIŞA ORTAK OLACAĞIZ
son haftalarda olumlu futbolun sonucunu alamadıklarını belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Ümraniyespor önünde kazanıp artık Play- Off yarışına ortak olmak istiyoruz. Ekibimin bunu yapacak gücü var. Daha önce deplasmandan nasıl galibiyetler aldıysak bugün de İstanbul'dan kendi evimize üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

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