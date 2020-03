Şampiyonu VAR belirler

Hocam bu sezon neredeyse her maç sonunda kural hatası itirazları yapılıyor. Bu durum ligin kaderini belirler mi?

"Biliyorsunuz maçları hakemler idare eder.

VAR'ın görevi hakeme yardımcı olmaktır. Yani maçta hakemin göremediği pozisyonlarda VAR devreye girip "adalet" dağıtır. Ama bizde durum öyle değil. Eskiden sadece hakemi yorumlardık ama artık hakemden çok VAR kararlarını tartışır hale geldik. VAR'ı da yorumlara açık bıraktık.

Maç sonlarında da hep VAR kararları eleştiriliyor.

Normalde böyle olmaması VAR'ın bu kadar gündeme gelmemesi lazım. Dediğiniz gibi her hafta gündem VAR. Biz bu işe hala alışamadık.

Her maç VAR ve oyun kuralları ihlali gündeme geliyor, gündem karmaşası oluşuyor. Kim haklı, kim haksız yorumları futbolu gerçek hedefinden heyecanından uzaklaştırıyor, gerilime sokuyor.

Bu sezon çok farklı. Hem zirve yarışında hem de düşmeme mücadelesinde sayılar fazla. Görünen o ki bu tartışmalar lig bitinceye kadar, hatta bittikten sonra bile tartışılacak. Herkes kendisine göre yorum yapıp ligin kaderini yorumlayacak. Ama şu da bir gerçek ki bu sezon şampiyon olacak takımı da düşecek takımı da VAR kararları belirleyecek ve bu durum da hiç kimseyi memnun etmeyecek."

Sizin de dediğiniz gibi şampiyonluk mücadelesi veren takım çok. Acaba sürpriz olur mu?

"Galatasaray müthiş bir seri yakaladı ve dolu dizgin ilerliyor. 9 maçtır yenilmiyor ve bunların içinde bir de Kadıköy zaferi var. Her ne kadar Sivas deplasmanında 2 puan kaybetmiş olsa da zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Acaba bundan sonra ne yapar? İyi oynuyor ama inanılmaz zor bir fikstüre sahip. Sivasspor'un ise tüm rakiplerine göre maçları zorluk derecesi daha hafif. Ama ilk kez şampiyonluk mücadelesi verdiği bu yarışta sonunu getirilebilir mi, gerçekten şüpheli. Beşiktaş'ın yarışta olup olmayacağı bu haftaki Galatasaray deplasmanında belli olur. Fenerbahçe kendisi de artık şampiyon olacağına inanmıyor. Burada ortaya çıkan bir gerçek var ki Başakşehir. Hem UEFA Avrupa Ligi, hem de ligde müthiş bir performans sergiliyor. Ligin en diri, en formda ekibi.

Yani geçen sezonki gibi değiller. Son haftalarda havlu atacakmış gibi görünmüyor. Edin Visca, Demba Ba, Enzo Crivelli gibi düğüm çözecek çok önemli kozları var. Trabzonspor'da atan tutan iyi ama zaman zaman ilginç sonuçlar alabiliyorlar.

Trabzon bu sezon şampiyonluğu çok istiyor bir maçı da eksik olmasına rağmen saldırıyorlar.

Bence şampiyonluk yarışı Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir arasında geçer gibi görünüyor.

Ama Başakşehir tüm faktörleri, artıları eksileri bir araya koyduğunuzda daha şanslı gibi. Tabii ki bizler falcı değiliz, futbolda son sözü hep futbolcular söyler. Onların sahadaki performansı yarışın kaderini değiştirebilir.



Denizlispor'u Süper Lig'e çıkardınız ve bir kaç hafta sonra ayrıldınız. Sizce Denizli takımı sorun yaşar mı?"

"Spor Toto Süper Lig'e yeni çıkmış Denizlispor'a aslında çok kaliteli güçlü bir kadro kurduk. Bu kadronun çok daha iyi yerlerde olması gerekir doğrudur ama yeni çıkan bir takım için bu sorunların yaşan-ması da doğaldır. Ben iddia ediyorum bu takım kesinlikle ve kesinlikle küme düşme korkusu yaşamaz. Denizlispor gibi Gençlerbirliği de bu yarışın dışında kalır. Ligde kalma barajının ben bu sezon 1-2 puan daha düşeceğini düşünüyorum. Bu sezon belki de 35 puana ulaşan takım kümede kalmayı başarabilir. Bu elbette bir ön görüdür. Tabii ki sahada kimin ne yapacağı çok önemli"

MÜCADELE SON MAÇA KADAR SÜRER

"Daha önce de söylediğim gibi bence Denizlispor ve G.Birliği dışında ligde kalma adına 7 takım mücadele ediyor. Bunlardan üçü düşecek. Kim olur bilemeyiz. Lig sonuncusu Kayserispor en zayıf halkaydı ama son maçını farklı kaybetse de çok ilginç sonuçlara imza attılar. Kasımpaşa, Antalyaspor, ona keza. Hiç kimsenin ummadığı Yeni Malatyaspor düşüşte, Konyaspor, Ankara-gücü, Çaykur Rizespor hepsi riskli bölgede. Şu bir gerçek ki bu yarış son maça kadar sürecek."

Göztepe bu sezon iyi gidiyordu ama tökezledi. Sempati duyulan bir takım. Sizce sonra-ki süreçte neler yapmalı?"

"Göztepe son dönemlerde kurumsallaşma, tesisleşme yönünde çok önemli adımlar attı. Hepsinden önemlisi artık ligin takımı olmayı da başardı. Ama Göztepe'den sadece Göztepeliler değil, Türk futbolunun da beklentileri fazla. Her ne kadar zor şartlardan bugünlere gelinse de Türk futbolunun en önemli markalarından birisi oldu. Kurumsallaşma, tesis ve altyapıyla ilgili çalışmalar devam edecektir. Ama mazisinde büyük başarılar yaşayan ve müthiş bir taraftar potansiyeline sahip olan bu takımın yeni stadında hedef büyütmesi beklentisi vardır.



"DAHA GÜÇLENMESİ ŞART"

Bu sezon geçiş döneminin son halkası olabilir. Göztepe uzun süredir neredeyse aynı kadroyla bu işleri yaptı ama yeni bir kadro yapılanmasına girmesi gerekir. Hedefleri büyütmek, beklentileri karşılamak için bu şart. Hedef büyütmek sadece sportif açıdan değil, kulübün mali organizasyonu açısından da çok önemli. Bu potansiyeli başarıya ve paraya dönüştürebilirse Göztepe gelecekte büyük işler yapar.

Ama önemli konulardan biri altyapı.

Altyapının sağlıklı ürün verebilmesi için gereken tesis hamlesi de biran önce hayata geçirilmeli."

"ÖZGÜVENİNİ KAYBETMEMELİ"

"Göztepe için bu sezon gerçekten de her şey iyi gidiyordu ama son haftalarda üst üste yaşanan şok puan kayıpları tabii ki Göztepe'yi olumsuz yönde etkiledi. Bir maçı eksik olan bu takımın daha da üst sıraları zorlaması tabii ki olabilir. Her zaman söylerim. Maç kaybetmek önemli değil, önemli olan özgüvenini kaybetmemektir. Göztepe için de durum böyle."

ŞENOL KANTÜRK