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Son dakika: 'dan flaş karar! Dev maçlar ertelendi

Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Dev maçlar ertelendi

11.03.2020, 18:49 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,19:56

Son dakika... , 'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın yapılması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları, koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının İspanya ve İtalya'da hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi sebebiyle 2 maçın ertelendiği belirtildi.

Gün içinde İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya, İspanya temsilcisi Getafe ise Inter müsabakası için İtalya'ya gitmeyeceğini duyurmuştu.

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