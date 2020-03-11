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- I Canlı anlatım

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor I Canlı anlatım

11.03.2020, 19:06 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,19:52

’de , lider koltuğuna oturmak için önemli bir maça çıkıyor. Geçtiğimiz hafta FK ile oynadığı maçta 2 puan kaybeden Trabzonspor’un artık puan kaybına tahammülü yok. Teknik direktör Hüseyin Çimşir kadroda sürpriz tercihler yaptı. Haberimizden canlı anlatım olarak mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı. Trabzonspor, belki de sezonun en önemli maçlarından birine çıktı. Fırtına, mutlak galibiyet peşinde. Yıldız oyuncularıyla Süper Lig'de göze hoş gelen bir futbol oynayan Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu Alexander Sörloth olacak. Süper Lig'in 25. haftasında 24. maçına çıkan ve Gaziantep FK karşısında 2 puan kaybederek büyük darbe alan fırtınada gözler, Yeni Malatyaspor deplasmanında olacak.

11'LER

Yeni Malatyaspor (Muhtemel): Farnolle, Murat, Robin, Mina, Sakıb, Acquah, Donald, Gökhan Töre, Chaaleli, Bifouma, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth

YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM
Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor bu dönemde yalnızca 2 puan kazanabildi. Alt sıralara gerileyen Y. Malatyaspor, ligde topladığı 25 puanla 13. sırasında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Trabzonspor ise ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederek muhteşem bir form tutturdu. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 49 puan ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.

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